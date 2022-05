Morning Glory : ça s’arrange pas la parano au Rassemblement national

Tous les jours, Laurent Macabiès et Clémence Abafour regardent pour vous les matinales radios et télé. Au programme de ce lundi 2 mai : les Insoumis crient victoire pendant que les Verts tempèrent, rififi chez Les Républicains, le grand oral de Fabien Roussel, la parano de Jordan Bardella, l’excès de répétition chez CNEWS et les troublants sujets du JT.