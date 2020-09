Morning Glory : ce moment où François Bayrou réalise qu’il aurait PEUT-ÊTRE dû mettre son masque plus tôt

En savoir plus sur Yann Barthes

Tous les jours, Laurent Macabiès et Clémence Abafour regardent pour vous les matinales radios et télé. Au programme de ce 8 septembre : le SMS qui a foutu le bordel dans la communication du gouvernement ; Olivier Véran est le ministre qui ne peut rien dire et François Bayrou a mis du temps, trop de temps, à comprendre qu’il faut mettre un masque, même quand on est Commissaire au Plan.