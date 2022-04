Morning Glory : ce que les Zemmouristes disaient de Marine Le Pen quand ils n’avaient pas besoin d’elle

Tous les jours, Laurent Macabiès et Clémence Abafour regardent pour vous les matinales radios et télé. Au programme de ce mardi 26 avril : les Zemmouristes grattent l’amitié du RN, des nouvelles des perdants de la présidentielle, les pronos pour le futur gouvernement et la précision de Ségolène Royal.