Tous les jours, Laurent Macabiès regarde pour vous les matinales radios et télé. Au programme de ce 18 octobre : on saura ENFIN si Benjamin Griveaux aime le chou-fleur, on fait le bilan de la première semaine d’Eric Zemmour sur ZNews et on retrouve le Youtubeur des maisons de retraite, Jean-Marie Le Pen.

