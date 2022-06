Morning Glory : ce qu’il y a de bien avec les politiques, c’est leur sens de la mesure

Tous les jours, Laurent Macabiès et Clémence Abafour regardent pour vous les matinales radios et télé. Au programme de ce lundi 30 mai 2022 : après les incidents du Stade de France, il est rassurant de voir la classe politique garder la tête froide (non), la méthode Couet de Jean-Luc Mélenchon, les bons mots du LREM Karl Olive et Marine Le Pen l’Experte.