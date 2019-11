Tous les jours, Laurent Macabiès regarde pour vous les matinales radios et télés. Au programme de ce 21 novembre : la phrase du jour est signée Emmanuel Macron, ça râle sur le fait de râler sur RMC, l’araignée de Cédric Villani était sur BFM Paris et ça été un peu compliqué et Marlène Schiappa arrive à mimer des guillemets avec un doigt.

En savoir plus sur Yann Barthes