Morning Glory : celui-dont-on-ne-doit-pas-prononcer-le-nom

Tous les jours, Laurent Macabiès et Clémence Abafour regardent pour vous les matinales radios et télé. Au programme de ce jeudi 14 octobre : les questions très intimes de RTL à Marine Le Pen, l’ictus transitoire de François Bayrou, Zemmour devient Voldemort, l’étrange habitude de Xavier Bertrand et le manque criant de modernité des politiques.