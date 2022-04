Morning Glory : c’est fou le temps que perd Nicolas Dupont-Aignan en interview

Tous les jours, Laurent Macabiès et Clémence Abafour regardent pour vous les matinales radios et télé. Tous les jours, ils vous en tirent le meilleur (et le pire), mais avec la règle du temps de parole en période électorale, c’est tout de suite un peu plus compliqué. Ce mardi, on a donc vu un Jean-Luc Mélenchon surjouer l’homme « calme », Nicolas Dupont-Aignan gâché son précieux temps de parole, l’étrange stratégie de Philippe Poutou et le retournement d’électeur d’Anne Hidalgo.