Morning Glory : c’est officiel, Zemmour est un politique comme les autres, la preuve

Tous les jours, Laurent Macabiès et Clémence Abafour regardent pour vous les matinales radios et télé. Au programme de ce lundi 8 novembre : Arnaud Montebourg « innove », Zemmour a achevé sa transition vers un homme politique comme les autres, les politiques en promo, Jordan Bardella toujours malade et ces politiques qui adorent raconter leur vie.