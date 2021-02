Morning Glory : cette douce époque où on apprenait le sens des mots de l’épidémie

En savoir plus sur Yann Barthes

Tous les jours, Laurent Macabiès et Clémence Abafour regardent pour vous les matinales radios et télé. Au programme de ce mercredi 3 février : les Républicains n’ont jamais été plus d’accord qu’aujourd’hui, le chef de la diplomatie à la française était sur Europe 1 et comme à chaque conflit international, il n’a rien trouvé de mieux à dire que « c’est grave », il y a un an jour pour jour, on découvrait l’existence du pangolin et le Monsieur « Ouïlle » du gouvernement, Clément Beaune, était sur le plateau de LCI.