Morning Glory : cette petite phrase de Sibeth Ndiaye n’est pas du tout passée chez les enseignants

En savoir plus sur Yann Barthes

Tous les jours, Laurent Macabiès, Clémence Abafour et Antoine Suzzarelli regardent pour vous les matinales radios et télé. Au programme de ce 25 mars : Donald Trump joue les cow boy, le Rassemblement national refuse de montrer son chez soi, le ministre de l’Agriculture pète un peu les plombs et la porte-parole du gouvernement, Sibeth Ndiaye, aurait peut-être mieux faire d’éviter les interviews aujourd’hui.