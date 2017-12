Et on finit ce Morning Glory en chansons comme on le fait dans les grandes occasions... "Les gens m'appellent l'idole des jeunes" pour Macron.. "Les portes du pénitencier" pour les Balkani ou encore "Noir, c'est noir, il n'y a plus d'espoir" pour Fillon, c’est dingue comme les chansons de Johnny collent bien à nos politiques - Extrait de l’émission Quotidien du mercredi 6 décembre 2017 – Partie 2