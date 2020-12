Morning Glory: chapeau à la patience à toute épreuve des journalistes de Public Sénat

En savoir plus sur Yann Barthes

Tous les jours Laurent Macabiès et Clémence Abafour regardent pour vous les matinales radios et télé. Au programme de ce 9 décembre : on tire notre chapeau aux journalistes de la chaîne Public Sénat qui sont parvenues à rester polies et professionnelles malgré les 30 secondes les plus chiantes depuis le début du monde, le ministre des Transports a une conception toute personnelle de la précision et Marion Maréchal Le Pen trouve toujours le moyen de faire parler d’elle.