Morning Glory – Chèque-alimentaire : une mesure imminente, since décembre 2020

Tous les jours, Laurent Macabiès et Clémence Abafour regardent pour vous les matinales radios et télé. Au programme de ce jeudi 19 mai 2022 : le premier déplacement de la Première ministre Elisabeth Borne, le mirage du chèque alimentaire promis par LREM, la technique de Sophia Mabrouk pour déstabiliser ses interviewés et un nouveau dérapage d’un candidat Rassemblement national.