Tous les jours, Laurent Macabiès et Clémence Abafour regardent pour vous les matinales radios et télé. Au programme de ce 7 février : l’obstruction de la France insoumise passe aussi par leur comportement, sur BMF on débat de ce qu’il faut débattre, Anne Hidalgo et Benjamin Griveaux disent tous deux leur « vérité » et on revient évidemment sur la séquence pépite d’Isabelle Balkany dénichée par LCP.

