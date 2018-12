Tous les jours, Laurent Macabiès, Simon Laigle et Antoine Hanlet regardent pour vous les matinales radios et télé. Au programme de ce 13 décembre : le mot tabou du gouvernement, Nicolas Dupont Aignan de plus en plus présidentiable, grosse fatigue aussi chez les journalistes, grosse teuf chez Mounir Mahjoubi et Laurent Wauquiez fait les questions et les réponses.