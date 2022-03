Morning Glory : chez Zemmour, on a du cœur, juste pas pour les arabes

Tous les jours, Laurent Macabiès et Clémence Abafour regardent pour vous les matinales radios et télé. Au programme de ce mercredi 9 mars : le trio de rêve Nicolas Bay, Guillaume Peltier, Éric Zemmour, de la difficulté de défendre une phrase misogyne quand on est une femme, le retour des auteurs de vannes et de quoi se rappeler que la politique, c’est avant tout une grande famille. Quoiqu’un peu dysfonctionnelle quand même.