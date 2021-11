Morning Glory : Christian Estrosi pris en flagrant délit de mensonge

Tous les jours, Laurent Macabiès et Clémence Abafour regardent pour vous les matinales radios et télé. Au programme de ce jeudi 18 novembre : Xavier Bertrand fait sursauter les plus fragiles, la subtilité de Jean-Luc Mélenchon, les mythos de Christian Estrosi et l’agacement d’Emmanuel Macron.