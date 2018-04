Morning Glory : Christian Jacob, l’homme qui sortait constamment de table

Tous les jours, Laurent Macabiès regarde pour vous les matinales radio et télé. Au programme de ce 6 avril : Gérald Darmanin cire les pompes du Premier ministre, l’évacuation de la ZAD de Notre-Dame-des-Landes est prévue "prochainement", Christian Jacob passe trop de temps à table et la suite des aventures du bandeau de BFMTV sur Johnny Hallyday. Pour le dernier Morning Glory de la semaine, on pense que Gérald Darmanin a besoin qu’on lui donne un bon point. Interrogé sur Radio Classique, il a fait preuve d’un zèle un peu trop prononcé envers le Premier ministre. C’est officiel, les chaussures d’Edouard Philippe sont cirées comme jamais. Le mot "réforme" fait-il peur aux Français ? Dans le doute, mieux vaut le remplacer par un autre mot, moins flippant. Retenez-le bien, désormais le mot d’ordre c’est "la transformation". Moins inquiétant hein ? On en revient à Notre-Dame-des-Landes. Depuis l’abandon du projet de construction d’un aéroport, la ZAD de NDDL reste occupée par plusieurs dizaines de zadistes, déterminés à faire de l’espace un lieu d’expérimentation. Le gouvernement a annoncé l’évacuation de la zone le 9 avril prochain. Techniquement. Parce que lorsqu’on pose la question à la Secrétaire d’État en charge du dossier, on n'a pas vraiment de confirmation. Pour finir, on a un petit souci avec Christian Jacob, le patron du groupe LR à l’Assemblée nationale : il a constamment l’air de sortir de table. Pire, on peut même deviner ce qu’il a mangé le midi. Et, enfin, on termine la semaine avec le feuilleton du bandeau de BFMTV spécial héritage de Johnny. Cette semaine, ils ont tout donné chez BFM.