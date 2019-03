Tous les jours, Laurent Macabiès, Simon Laigle et Antoine Hanlet regardent pour vous les matinales radios et télé. Au programme de ce 15 mars : les politiques réagissent aux photos de Christophe Castaner en boîte de nuit, la vanne la plus pourrie a été prononcé à 10h sur LCI et on annonce le retour du melon Royal.