Morning Glory : chapeau bas à Christophe Castaner, sans masque pour une photo de groupe

En savoir plus sur Yann Barthes

Tous les jours, Laurent Macabiès, Clémence Abafour et Antoine Suzzarelli regardent pour vous les matinales radios et télé. Même confinées. Au programme de ce 7 mai : on se demande où sont les masques des Parisiens, on sait pourquoi les plages sont toujours fermées, Jean-Jacques Bourdin prévient (menace ?) ses futurs interviewés, les sénateurs découvrent la technologie et l’image de la semaine, voire du mois, voire de l’année est sans aucun doute possible celle de Christophe Castaner, sans masque, pour une photo de groupe.