Tous les jours, Laurent Macabiès, Simon Laigle et Antoine Hanlet regardent pour vous les matinales radios et télé. Au programme de ce 22 mars : le gouvernement fait du boudin contre le Sénat, on salue la prestation de la députée LREM qui a ajouté de l’huile ET de l’essence sur le feu de la mobilisation de samedi, il règne comme une ambiance très « mâle » au sommet européen, Muriel Pénicaud ne s’en sort toujours pas hyper bien avec les interviews et on termine avec la déclaration de Papy Facho de la semaine.