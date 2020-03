Morning Glory : Claire O’Petit, la députée LREM qui s’est auto-placée en quarantaine

En savoir plus sur Yann Barthes

Tous les jours, Laurent Macabiès et Clémence Abafour regardent pour vous les matinales radios et télé. Au programme de ce 10 mars : le Premier ministre hollandais a du mal avec les précautions à prendre contre le Coronavirus, le ministre de la Santé est aussi le ministre des schémas, puisque tout est bon pour faire du buzz, une députée LREM s’est auto-placée en quarantaine, BFM Business est en panique mais sait garder son sens de l’humour et Emmanuel Macron a réussi à rendre « cool » le gel hydroalcoolique.