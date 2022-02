Morning Glory : CNEWS for Balkany, la chanson de soutien

Tous les jours, Laurent Macabiès et Clémence Abafour regardent pour vous les matinales radios et télé. Au programme de ce mardi 8 février : la chanson de soutien de CNEWS aux Balkany, notre propre remise en question après le moment « émotion » du meeting de Marine Le Pen, Nicolas Dupont-Aignan compare son Facebook à la radio libre du général de Gaulle et la baisse de forme de Xavier Bertrand après sa gifle au Congrès des Républicains.