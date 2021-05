Morning Glory : CNEWS, l’hôpital, la charité tout ça

Tous les jours, Laurent Macabiès et Clémence Abafour regardent pour vous les matinales radios et télé. Au programme de ce jeudi 27 mai : Léa Salamé recevait ce matin sur France Inter le rappeur Booba, puis le ministre de l’Économie Bruno Le Maire et on pense qu’elle a inversé ses fiches, la modestie légendaire de François Bayrou s’est invitée sur le plateau de LCI, Gérard Larcher et son humeur changeante étaient sur RTL et sur CNEWS c’est l’hôpital qui se fout de la charité.