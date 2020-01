Tous les jours, Laurent Macabiès regarde pour vous les matinales radios et télé. Au programme de ce 29 janvier : visiblement quand on est LREM on peut être dans le même camp et ne pas du tout dire la même chose, le député Aurélien Taché a raté le réveil (et son interview sur Sud Radio), CNEWS décroche le jackpot, la ministre Amélie de Montchalin a dû esquiver LA question qui fâche du moment et les journalistes apprennent à prononcer « Wuhan ».

En savoir plus sur Yann Barthes