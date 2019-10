Tous les jours, Laurent Macabiès regarde pour vous les matinales radios et télé. Au programme de ce 15 octobre : les chaînes d’info font du buzz en reprochant à leur invité de vouloir faire du buzz et on suit le conseil du ministre de l’Éducation, on a signalé tous les gamins qui nous paraissaient suspects.

En savoir plus sur Yann Barthes