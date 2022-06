Morning Glory : comment obtenir un sourire de Jean-Luc Mélenchon ?

Tous les jours, Laurent Macabiès et Clémence Abafour regardent pour vous les matinales radios et télé. Au programme de ce mardi 7 juin 2022 : tout faire pour avoir un sourire de Jean-Luc Mélenchon, du rab de Boris Johnson, le tuto buzz pour politiques, le grand n’importe quoi de Christian Estrosi et les drogues dures de France Télé.