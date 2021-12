Morning Glory : comment sait-on que Jean-Luc Mélenchon est en campagne ? À sa gentillesse

Tous les jours, Laurent Macabiès et Clémence Abafour regardent pour vous les matinales radios et télé. Au programme de ce mardi 14 décembre : la lourdeur de RMC Story, la zénitude de Jean-Luc Mélenchon, les réactions à l’incarcération de Claude Guéant et le malaise de Jean Castex et Jean-Michel Blanquer en visite dans une école primaire de Marseille.