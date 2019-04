Morning Glory : la comparaison hallucinante de Marine Le Pen entre les éoliennes et… les migrants

Tous les jours, Laurent Macabiès, Simon Laigle et Antoine Hanlet regardent pour vous les matinales radios et télé. Au programme de ce 15 avril : on débriefe la comparaison hallucinante de Marine Le Pen entre les migrants et les éoliennes, on s’amuse à compter avec la France insoumise, la ministre qui répète toujours les mêmes choses étaient sur France 3 et enfin, on termine avec les bandeaux les plus inspirés des chaînes d’info en continu.