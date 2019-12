Tous les jours, Laurent Macabiès regarde pour vous les matinales radios et télé. Au programme de ce 10 décembre : le coup de com’ du Secrétaire d’État aux Transports, Baptiste Djebbari, les ministres qui n’ont rien à dire étaient partout dans les médias ce matin et on ne comprend plus rien aux discours d’Alexis Corbière quand ils dénoncent des complots.

