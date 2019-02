Tous les jours, Laurent Macabiès, Simon Laigle et Antoine Hanlet regardent pour vous les matinales radios et télé. Au programme de ce 20 février : Martin Hirsch ne cligne jamais des yeux (et c’est un peu flippant), Gilbert Collard est sur une semaine dite « du bon goût », Marine Le Pen ne prend même plus la peine de répondre aux questions des journalistes et BFM a UN PEU survendu son invité ce matin.