Morning Glory - Coupe du monde de rugby : des déguisements toujours plus fous

Au programme de ce Morning Glory du jeudi 14 septembre, les Républicains, le Rassemblement National et Eric Zemmour qui commencent à avoir un vocabulaire commun, les analyses sportives des supporters de rugby vêtus de déguisement loufoques, Fabien Roussel sur France Info tous les 14 septembre, et l’échange de cadeaux entre Vladimir Poutine et Kim Jong-un.