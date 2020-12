Morning Glory - Covid: l’Allemagne galère, mais on reste très modestes

En savoir plus sur Yann Barthes

Tous les jours, Laurent Macabiès et Clémence Abafour regardent pour vous les matinales radios et télé. Au programme de ce lundi 14 décembre 2020 : on se gargarise d’être POUR UNE FOIS un peu meilleurs que l’Allemagne, Thierry Breton donnent des hallucinations à tout France Inter, on continue la compilation des politiques qui nous disent si oui, ou non, ils se feront vacciner et on termine avec la belle Mireille Mathieu.