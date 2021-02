Morning Glory - Covid: vous vous souvenez quand la situation était « sous contrôle » ?

En savoir plus sur Yann Barthes

Il y a un an, le 4 février 2020, le « virus chinois » était encore inoffensif, pas près d’arriver chez nous – ou alors à peine. On n’avait pas besoin de masques – d’ailleurs ils étaient inutiles – et il était hors de question de confiner le pays. On nous répétait même à l’envi que « la situation est sous contrôle ». C’était le bon temps. Tous les jours, Laurent Macabiès et Clémence Abafour regardent pour vous les matinales radios et télé. Au programme de ce jeudi 4 février : Adrien Quatennens de la France Insoumise assure que les gens « dans la rue » sont d’accord avec lui – on a vérifié et c’est pas aussi précis que ça ; on est à la bourre sur la vaccination mais on trouve toujours de bonnes raisons pour l’expliquer ; la droite républicaine drague le FN depuis toujours, mais elle ne se cache plus du tout cette année ; et il y a un an tout pile, la situation épidémique était « sous contrôle ».