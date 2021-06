Morning Glory : "Cracher dans la soupe", démonstration

Tous les jours, Laurent Macabiès et Clémence Abafour regardent pour vous les matinales radios et télé. Au programme de ce mercredi 16 juin : Adrien Quatennens illustre l’expression « cracher dans la soupe », Sébastien Chenu est la poucave du RN, les propos hallucinants de la sénatrice LR Valérie Boyer sur l’antiracisme, l’obsession de François Bayrou et la blague de Julien Aubert.