Morning Glory : cuisine, politique et jeux de mots

Tous les jours, Laurent Macabiès regarde pour vous les matinales radios et télé. Au programme de ce 11 octobre : on n’est pas sûrs sûrs que Gille Le Gendre soit le plus doué pour défendre Sylvie Goulard, on adore la nouvelle émission politique de LCP qui mêle discours et cuisine – et qui ouvre large le possible des jeux de mots culinaires – on s’engueule toujours autant sur RMC, même quand on est d’accord et la technique pas conne du jour est signée LREM.

En savoir plus sur Yann Barthes