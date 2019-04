Tous les jours, Laurent Macabiès, Simon Laigle et Antoine Hanlet regardent pour vous les matinales radios et télé. Au programme de ce 17 avril : le top des interventions de Jean-Marie Le Pen, on analyse le champ lexical de l’allocution d’Emmanuel Macron, on essaie de connaître le prix qu’a payé Valérie Pécresse pour un cadeau (mais franchement c’est chaud) et on joue au quiz « Notre-Dame ou Aznavour » avec Jack Lang.