Morning Glory : la dame la plus polie du monde était face à Bourdin

Tous les jours, Laurent Macabiès, Simon Laigle et Antoine Hanlet regardent pour vous les matinales radios et télé. Au programme de ce 21 février : qui dit épisode 2876 de l’affaire Benalla dit 2876ème fiche bristol pour les En Marche, la ministre Jacqueline Gourault a un petit quelque chose de Loana dans le texte, la dame la plus polie du monde était face à Jean-Jacques Bourdin et François Bayrou va changer vos plans pour la soirée.