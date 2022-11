Morning Glory : dans 100 ans, on fera moins les malins quand il faudra citer les grands auteurs

Tous les jours, Clémence Abafour regarde pour vous les matinales radios et télé. Au programme du mercredi 9 novembre 2022 : une vaste histoire de ticket de métro, le trophée de participation d’Olivier Véran, le faillotage de Marlène Schiappa, l’Histoire des citations s’écrit sous nos yeux et les plus gros consommateurs de drogue du PAF.