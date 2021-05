Morning Glory : de gauche ou de droite ? Illustration parfaite du grand écart gouvernemental

Tous les jours, Laurent Macabiès et Clémence Abafour regardent pour vous les matinales radios et télé. Au programme de ce mardi 4 mai : un grand écart gouvernemental, un ministre du Tourisme et du malaise, une gauche qui arrive finalement à se mettre d’accord et un homme aux multiples casquettes.