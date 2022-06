Morning Glory : de qui Marine Le Pen ne réclame-t-elle PAS la démission ?

Tous les jours, Laurent Macabiès et Clémence Abafour regardent pour vous les matinales radio et télé. Au programme de ce mercredi 1er juin : Marine Le Pen continue son album Panini des ministres qui doivent démissionner, Jean-Luc Mélenchon débite du « moi-je » plus vite que son ombre, Bruno Le Maire le voyant, un homme qui ne cligne jamais des yeux et la réflexion raciste de la semaine signée Jordan Bardella.