En savoir plus sur Yann Barthes

Tous les jours, Laurent Macabiès et Clémence Abafour regardent pour vous les matinales radios et télé. Au programme de ce 19 novembre : les ministres sont de vrais petits chatons sensibles, on n’a pas été rassurée par la ministre de l’Ecologie interrogée sur de possibles pannes d’électricité cet hiver et on célèbre la fête du Prince monégasque.