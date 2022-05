Morning Glory : "décapité", "mort", "cercueil", ça fait rêver de parler du PS et de LR

Tous les jours, Laurent Macabiès et Clémence Abafour regardent pour vous les matinales radios et télé. Au programme de ce jeudi 28 avril : deux sons de cloche chez les Insoumis et le Parti socialiste, la stupéfaction des En Marche, un champ lexical pas ouf, des entretiens d’embauche pour futur ministre et la déroute d’Éric Zemmour.