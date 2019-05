Morning Glory : la défaite a-t-elle rendu sourd les Républicains ?

Tous les jours Laurent Macabiès, Simon Laigle et Antoine Hanlet regardent pour vous les matinales radios et télé. Au programme de ce 27 mai, forcément, les résultats des élections européennes : avec (un peu) trop de joie au Rassemblement national, de la colère chez la France insoumise, pas mal de gêne chez les Républicains et pas du tout, mais alors plus du tout de sourire chez Dupont-Aignan qui n’a toujours pas réussi à obtenir le score à deux chiffres dont il rêve tant.