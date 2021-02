Morning Glory : Didier Raoult et le (faux) espoir de la chloroquine, un an déjà

En savoir plus sur Yann Barthes

Tous les jours, Laurent Macabiès et Clémence Abafour regardent pour vous les matinales radios et télé. Au programme de ce mercredi 17 février : Jean-Luc Mélenchon a décidé de censurer Jean-Jacques Bourdin, après avoir décidé de boycotter BFM, mais aussi France 2, à qui le tour ? Le nouveau mot préféré des LREM est « résiliant » : il est apparu dans leur vocabulaire d’un coup d’un seul et maintenant ils s’en servent pour tout et n’importe quoi. Enfin, on retourne au 17 février 2020, ce jour où un professeur marseillais nous a assuré qu’il avait trouvé un médicament contre le Coronavirus.