Morning Glory : Didier Raoult, toujours aussi sympathique

Tous les jours, Laurent Macabiès et Clémence Abafour regardent pour vous les matinales radios et télé. Au programme de ce jeudi 22 avril : les journalistes se transforment peu à peu en gros rapporteurs, le patron de Système U tient à prononcer toutes les lettres de tous les mots quand il parle, sur France 24 Nicolas Dupont-Aignan se prend pour un président et Didier Raoult a été gentil. Enfin, il faut le dire vite.