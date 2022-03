Morning Glory - Discours de Volodymyr Zelensky : Marine Le Pen a piscine

Tous les jours, Laurent Macabiès et Clémence Abafour regardent pour vous les matinales radios et télé. Au programme de ce lundi 21 mars : Marine Le Pen et la définition d’avoir « piscine » pour esquiver un rendez-vous, la folle course de Yannick Jadot, le nouvel album d’Emmanuel Macron, la pression sur Total et de vrais jumeaux.