Tous les jours, Laurent Macabiès, Simon Laigle et Antoine Hanlet regardent pour vous les matinales radios et télé. Au programme de ce lundi 28 janvier : la meilleure intervieweuse de France est sur France info, Marlène Schiappa a-t-elle encaissé la question de Jean-Pierre Elkabbach, la liste gilets jaunes aux européennes ne gênent PAS DU TOUT Mélenchon et Le Pen, quoique… et la blague embarrassante de Richard Ferrand.