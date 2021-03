Morning Glory : distribution de claques pour François Bayrou sur France Inter

Tous les jours, Laurent Macabiès et Clémence Abafour regardent pour vous les matinales radios et télé. Au programme de ce 15 mars : les menaces de reconfinement commencent sérieusement à tourner en rond, BFM a tenté d’obtenir des réponses claires, sans succès, grâce à la magie des effets d’optique, pour la première fois un chef de parti se retrouve, à la télé, avec la tête dans le derrière de Corinne Masiero, Xavier Bertrand a trouvé une parade très astucieuse pour avoir l’air pleinement investi dans sa région tout en rêvant de l’Élysée, François Bayrou chez Ali Baddou et le débrief de l’interview de Jean Castex chez Samuel Étienne.